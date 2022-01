adidas dévoile son nouveau pack « Edge of Darkness »

Ce mardi 4 janvier, adidas a sorti un nouveau pack « full black » de crampons, intitulé « Edge of Darkness ». On y retrouve notamment la Copa et la X, qui sont déjà disponibles sur FOOT.FR.

Pour bien démarrer 2022, adidas aurait certes pu faire plus gay et joyeux. Car la marque aux trois bandes vient de révéler un tout nouveau pack en ce début d'année intitulé « Edge of Darkness » autrement dit « l'Âge des Ténèbres ». Mais, car il y a un gros mais, cela n'entache en rien la qualité, la beauté et le style des nouveaux crampons designés par adidas.

La suite après cette publicité

Plusieurs paires composent ce nouveau pack : la X Speedflow et la Copa, ainsi que la Predator, qui débarquera avec un tout nouveau modèle à la fin de ce mois de janvier. Vous l'aurez compris, le noir est donc à l'honneur dans cette première sortie de l'année pour adidas, qui, en plus de la couleur sombre, a également lié ces paires-là avec les couleurs du drapeau français : le bleu, le blanc et le rouge.

Une X Speedflow toujours aussi élégante

La X Speedflow reste fidèle à son style traditionnel, dans l'élégance. On retrouve bien évidemment par exemple les trois bandes d'adidas, couplées au fameux bleu/blanc/rouge, sur la face latérale extérieure. À noter que le logo d'adidas est lui aussi représenté en bleu/blanc/rouge sur la partie intérieure.

Au niveau du bout de la chaussure, là où les habitués du « pointard » aime caresser le cuir, de fines courbes croisées remontent vers le reste de ce modèle. Les lacets noir et bleu sont aussi présents sur cette X Speedflow.

Un air de vague sur la Copa

Du côté de la Copa Sense, qui se caractérise par des courbes ondulées présentes sur les côtés, rappelant fortement la forme des vagues, adidas a fait plus sobre en y plaçant des lacets unis, en noir.

La section tricolore aux couleurs de la France, mais sans aucun rapport avec les Bleus, vient se fondre dans la masse sous la forme d'une courbe encore plus prononcée partant du milieu de la chaussure et se terminant au niveau du talon. Cette paire de Copa possède un style plus old-school qui ne passera néanmoins pas inaperçu aux yeux des amoureux du ballon rond.

À noter que ces deux paires de crampons sont disponibles en version avec ou sans lacets.

Ce nouveau pack Edge of Darkness est disponible sur le site FOOT.FR. Bénéficiez également d'une réduction de -10% et de la livraison express offerte avec le code ELITEVIP !