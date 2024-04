Le nouveau coup de sang de Luis Suárez

L’Inter Miami n’a pas réussi à renverser la situation cette nuit face au CF Monterrey lors du quart de finale retour de Ligue des champions CONCACAF. Avec Messi (passeur décisif) cette fois-ci sur la pelouse, les Floridiens ont été dépassés par les Mexicains, un cran au-dessus toute la partie. À la 64e minute, les Américains étaient menés 3-0 et ne pouvaient plus croire en la qualification pour le dernier carré de la compétition. En plus d’une partie insipide, Luis Suárez (37 ans) a effectué un bien mauvais geste dans le match.

La suite après cette publicité

De manière gratuite et totalement en dehors du jeu, l’international uruguayen, frustré par le match de son équipe, a plié le bras de Víctor Guzmán, le défenseur de Monterrey. Un geste d’UFC comme les médias mexicains l’ont décrit. Comme son ancien coéquipier au Barça, Jordi Alba était tendu et s’est fait exclure après un double carton jaune.