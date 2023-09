Nouvelle inquiétude pour l’avenir d’Enzo Zidane

La suite après cette publicité

Enzo Zidane a bien grandi. Dès son plus jeune âge, le fils aîné de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a fait parler de lui. Ses premiers pas sur les terrains de football étaient attendus. D’autant que comme son paternel, il évolue au poste de milieu de terrain. Après une saison à la Juventus en 1999-2000, il a rejoint l’Espagne, où il a joué au sein de clubs locaux avant de rejoindre le Real Madrid en 2004. Un club où il a fait toutes ses classes au sein des catégories jeunes avant de participer à quelques entraînements avec le groupe professionnel.

Il a connu 7 clubs depuis son départ de Madrid

Membre du Real Madrid Castilla, il est ensuite apparu à une seule reprise en match officiel avec le groupe professionnel. C’était le 30 novembre 2016 en 1/16e de finale de la Coupe du Roi face au Cultural Leonesa. Il avait d’ailleurs marqué un but lors de la victoire 6 à 1. Une belle première et dernière pour Enzo Zidane. Ensuite, il a quitté le Real Madrid en 2017 pour voler de ses propres ailes. Direction le Deportivo Alavés. Mais son expérience a été de courte durée puisqu’il n’a joué que quatre rencontres au sein du club de Liga.

Au mercato d’hiver 2018, il a rejoint Lausanne. Une nouvelle aventure hors d’Espagne pour le footballeur né en 95. Mais après 16 rencontres (2 buts), le fils de Zinedine Zidane a quitté la Suisse en fin de saison. Il est retourné en Espagne pour évoluer sous les couleurs du Rayo Majadahonda en deuxième division. Et il a pu enchaîner les rencontres puisqu’il a été utilisé à 34 reprises, dont 27 fois en tant que titulaire. Malgré cela, il n’est pas resté en place puisqu’il a signé au Desportivo Aves au Portugal en 2019-20. Six mois et 11 matches plus tard (2 buts), il a à nouveau changé de club.

Enzo Zidane est toujours libre

En effet, il a posé ses valises à Almeria au mercato d’hiver. Mais il n’est apparu qu’à 4 reprises sous le maillot de l’écurie ibérique. Quand l’été est venu, il a de nouveau changé d’air. Et c’est en France, à Rodez, qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. Mais il n’a pas vraiment brillé, lui qui a joué 15 rencontres (3 titularisations). Remplaçant dans l’esprit de son coach, il n’a disputé aucune rencontre en intégralité. Après ce nouveau revers, il est retourné en Espagne pour s’engager avec Fuenlabrada, club de troisième division. Un choix osé mais assumé par Enzo Zidane. Apparu à 29 reprises, il a marqué un but.

Le natif de Bordeaux, qui n’avait signé qu’une saison, était libre et sur le marché cet été. Mais le joueur n’a pas encore trouvé de point de chute aujourd’hui. Aucune information n’est sortie le concernant. En attendant de trouver, il se prépare et s’entretient physiquement, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Il espère rejoindre son neuvième club. En effet, à 28 ans, il a déjà connu huit expériences au sein de clubs professionnels. Et si on met de côté le Real Madrid qu’il a quitté en 2017, il n’a jamais tenu plus d’une saison. Il a d’ailleurs disputé 113 matches en 6 ans. Ce qui est très peu. Mais à 28 ans, il a encore le temps de percer et de sortir définitivement de l’ombre de son papa.