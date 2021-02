Brest - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Stade Brestois 29 (21h, à suivre en direct sur notre site). Après leur revers contre Montpellier le week-end dernier (1-2), les Gones veulent repartir de l'avant afin de ne pas se faire distancer dans la course au titre. De son côté, Brest reste sur un solide match nul (0-0) face à Lille.

Rudi Garcia devrait aligner un 4-3-3 où Diomandé prendrait place en défense centrale à la place de Marcelo, forfait. Pour le reste, ce devrait être du classique avec une attaque composée par Depay, Toko Ekambi et Kadewere. De son côté Olivier Dall'Oglio devrait proposer un 4-4-2. Cibois dans les buts à la place de Larsonneur, en méforme ces derniers temps. Lasne et Belkebla au milieu et le duo Cardona et Mounié en attaque.