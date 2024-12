Affaire Pogba : les réquisitions sont tombées

6e jour de procès dans l’affaire d’extorsion dont a été victime Paul Pogba en 2022, et pas des moindres puisque c’est aujourd’hui que la procureure prononçait sa réquisition à l’encontre des prévenus, dont Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain international. « Ils ont créé à son endroit des liens de dépendance financière et sont gangrénés par ces liens » lâche-t-elle au moment d’entamer les plaidoiries d’1h40 environ, et en présence de Yeo Moriba, la mère des deux frères finalement arrivée au tribunal. Tous les chefs d’accusation ont été retenus à l’encontre des 6 accusés, excepté celui de l’enlèvement du footballeur, monté de son plein gré dans la voiture le conduisant à son lieu de séquestration. « Évidemment, nous savons maintenant que monter dans ce véhicule, c’est un traquenard » mais « ce n’est pas suffisant pour constituer les faits d’enlèvement ».

La procureure a donc requis 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans à l’encontre de Boubacar C., 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis, une amende de 20 000 € et interdiction de port d’arme de 10 ans pour Machikour K. et 5 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’arme pendant 10 ans pour Mamadou M., 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’arme pendant 10 ans pour Adama C. Roushdane K., celui qui est considéré comme le chef de l’opération, voit un réquisitoire de 8 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, une amende de 20 000 € et interdiction de port d’arme pendant 10 ans. Enfin, concernant Mathias Pogba, la procureure reconnaît « une différence » avec les autres prévenus. « Il rejoint le groupe parce que c’est l’occasion de régler les comptes avec son frère », seulement « le projet délictuel est déjà construit lorsqu’il rejoint le groupe ». Le procureur demande 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et une amende de 10 000 €.