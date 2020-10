Istanbul Basaksehir-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un match devenu subitement plus important pour le Paris Saint-Germain. Défait pour son entrée en lice dans la compétition, à domicile contre Manchester United (1-2), le club de la capitale doit absolument rattraper les points perdus en allant s'imposer sur la pelouse du champion de Turquie en titre, l'Istanbul Basaksehir. Pour cela, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur les hommes forts de son secteur offensif et il pourrait aligner le même schéma que lors de la précédente sortie, en Ligue 1, à savoir un 4-4-2.

Keylor Navas devrait démarrer dans les buts, protégé par une charnière centrale Kimpembe-Danilo. Comme l'a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse, il va de nouveau aligner Marquinhos au milieu de terrain, et donc faire glisser l'international portugais un cran plus bas. Sur les côtés, Florenzi, à droite, et Kurzawa, à gauche, seront bien là. Au milieu donc, Marquinhos, mais avec qui à ses côtés ? Ander Herrera est le mieux placé pour débuter la rencontre.

Nemyar, Mbappé et Di Maria de nouveau réunis

Ensuite, on devrait retrouver Neymar sur le flanc gauche, avec, surprise du chef, Moise Kean, auteur d'un doublé contre Dijon, aligné en pointe. L'Italien ferait ainsi la paire avec Kylian Mbappé. Enfin, Angel Di Maria débuterait à droite. Rappelons qu'Icardi est toujours indisponible.

Côté Istanbul BB, c'est également un 4-4-2 qui devrait être proposé. Günok aux cages avec, devant lui, une défense à quatre composée de noms bien connus : l'ex-Lyonnais Rafael, l'ancien Red Skrtel, Epureanu et Bolingoli-Mbombo. L'entrejeu serait animé par le quatuor Visca-Kahveci-Tekdemir-Türüc. Enfin, l'attaque devrait être emmenée par deux éléments que le PSG a déjà affrontés : Enzo Crivelli (ex-Caen) et Demba Ba (ex-Chelsea).