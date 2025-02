Manchester City encaisse un but du milieu de terrain contre une D3

Quand rien ne va, rien ne va. Ce samedi, Manchester City se déplace sur la pelouse de Leyton Orient, club de D3 anglaise, en FA Cup. La formation de Pep Guardiola, corrigée par Arsenal le week-end dernier, espérait faire le plein de confiance avant d’aller défier le Real Madrid en Ligue des champions.

Mais rien ne se passe comme prévu pour le moment. City a même concédé l’ouverture du score en début de rencontre. Le jeune anglais Jamie Donley a tenté sa chance du milieu de terrain et son tir a fini sa course sur la barre avant de taper le dos de Ortega et de glisser dans les filets. Un but aussi gag que bluffant qui va faire parler. Et pour ne rien arranger, la dernière recrue Nico Gonzalez, achetée 60 millions, est sortie sur blessure en debut de rencontre pour sa première.