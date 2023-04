PSG : Marco Verratti forfait pour la réception de Lens

Un rendez-vous décisif. Lors de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens, dauphin des Parisiens et relégué à seulement six points. En marge de ce choc au sommet, le club de la capitale vient de publier son traditionnel point médical.

Absent face à l’OGC Nice le week-end dernier et annoncé incertain pour la réception des Sang et Or, Marco Verratti est officiellement forfait. Touché aux ischio-jambiers, le milieu de terrain italien poursuit son protocole de reprise. A noter par ailleurs que Timothée Pembélé, blessé au genou, poursuit son travail en salle.

