Genoa : la Corée du Sud vole au secours de Mario Balotelli

C’était la belle histoire de la fin d’année 2024. Après plusieurs mois à ronger son frein loin des projecteurs, Mario Balotelli s’était engagé avec le Genoa et signé ainsi son grand retour en Italie. Sa dernière expérience en Italie remontait alors à sa pige réalisée à Monza lors de la saison 2020/21 en Serie B. Il y avait paraphé un contrat s’écoulant jusqu’en juin 2025 assorti d’un salaire de 400 000 euros brut et d’une clause libératoire liée à certaines conditions. Malheureusement depuis l’officialisation de son arrivée au Genoa, Balotelli n’est apparu qu’à six reprises pour un total de 56 minutes jouées. Aucun but inscrit, aucune passe décisive délivrée et quasiment aucun tir tenté. Et avec l’éviction d’Alberto Gilardino et l’arrivée de Patrick Vieira, l’attaquant de 34 ans est sorti de la rotation définitivement.

La suite après cette publicité

«Mario a chuté dans la hiérarchie, il a toujours une grande envie de jouer et cela lui fait grand honneur. Ces derniers jours, nous essaierons de trouver une solution qui convienne à tout le monde sur le marché des transferts. Si Gênes ne lui donne pas les minutes qu’il souhaite, la solution est de chercher un endroit où il peut aller et surtout jouer». En ces mots, Marco Ottolini, directeur sportif du Genoa, a sonné le début de la fin de l’aventure de Super Mario en Ligurie. Mais à 34 ans, l’ancien international italien n’a pas dit son dernier mot et espère retrouver un point de chute après avoir travaillé activement avec le club génois pour revenir en forme.

Deux clubs coréens reviennent à la charge

Selon nos informations, deux clubs sud-coréens de K League 1, dont les noms n’ont pas encore filtré, sont prêts à revenir à la charge pour s’offrir Mario Balotelli. Pour rappel, le mercato d’hiver est ouvert jusqu’au 27 mars 2025 en Corée du Sud, ce qui laisse du temps à l’attaquant italien de trouver un accord à l’amiable avec le Genoa pour se libérer de son contrat et de boucler tous les détails administratifs pour un possible départ en Corée du Sud. De plus, d’après nos indiscrétions, Mario Balotelli, qui avait également eu des sirènes japonaises, australiennes et indiennes il y a quelques mois, serait plus enclin à l’idée de s’expatrier après avoir priorisé pendant longtemps un retour en Italie. Derrière la Corée du Sud, le championnat japonais apparaît comme la destination la plus chaude.

La suite après cette publicité

L’objectif aujourd’hui pour Mario Balotelli est très clair : retrouver le plaisir de jouer dans un club qui serait capable de lui offrir une belle place dans sa rotation et un statut de chouchou des supporters. Les deux clubs sud-coréens avaient d’ailleurs proposé un salaire bien plus élevé que celui du Genoa mais Mario Balotelli avait, à l’époque, préféré tenter un comeback en Serie A qui n’a jamais réellement débuté. Et pour les plus sceptiques, Mario Balotelli semble avoir gagné en maturité, ne s’étant jamais plaint de son manque de temps de jeu, ni même de sa déclassification au sein de la rotation génoise. Jouer au football avec le sourire, Mario Balotelli ne demande plus que cela et la Corée du Sud, qui en rêve toujours, continue de lui faire les yeux doux.