FIFA-The Best 2021 : Alexia Putellas sacrée joueuse de l'année

Qui sera la meilleure joueuse de l’année 2021 ? Après la victoire d’Alexia Putellas au Ballon d’Or, la FIFA allait-elle à sacrer l’Espagnole à son tour ? Les trois finalistes étaient Jennifer Hermoso, Sam Kerr et Alexia Putellas. Trois finalistes, dont deux joueuses du FC Barcelone.

Au final, c’est la lauréate du Ballon d’Or qui a été choisie. Elle succède à l’Anglaise Lucy Bronze. Chose quand même assez particulière pour être soulignée : aucune des trois finalistes citées ci-dessus ne figure dans le onze type féminin de l’année.

🏆 The Best in the World 🏆#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



🇪🇸 | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ