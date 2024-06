Régis Le Bris est le nouvel entraîneur de Sunderland

Quelques semaines après la relégation du FC Lorient en Ligue 2, le club du Morbihan a confirmé, ce samedi, le départ de Régis Le Bris après 72 matchs passés sur le banc des Merlus en première division. Et comme pressenti, le technicien de 48 ans va poursuivre sa carrière d’entraîneur en Angleterre car il vient de s’engager en faveur de Sunderland, pensionnaire de Championship (D2 anglaise).

«Sunderland AFC est ravi d’annoncer la nomination de Régis Le Bris au poste d’entraîneur principal. Le Français arrivera à Wearside le 1er juillet et signera un contrat de trois ans au Stadium of Light. Le déménagement de Régis Le Bris dans le Nord-Est met fin à son association de 12 ans avec le club français du FC Lorient, qui comprenait la direction de l’équipe senior des Merlus de juin 2022 à juin 2024», a déclaré le club anglais via un communiqué officiel.