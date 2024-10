MLS : la renaissance de Christian Benteke, plus fort que Lionel Messi et Luis Suarez !

Pour les amateurs de Premier League, Christian Benteke (33 ans) aura rayonné lors de son passage à Aston Villa entre 2012 et 2015 avec pas moins de 42 buts en 89 matches du Championnat anglais et en étant élu joueur du mois en avril 2015. Par la suite, cela s’est compliqué pour lui puisqu’il a rapidement quitté Liverpool après avoir fait 42 apparitions et marqué 10 buts en une saison, car il ne rentait pas dans les plans de Jürgen Klopp.

La suite après cette publicité

Celui qui était également connu pour être une véritable machine à buts sur le jeu de simulation FIFA avait ensuite rebondi à Crystal Palace en retrouvant une bonne forme, mais son temps de jeu et ses statistiques avaient drastiquement chuté au fil des saisons, l’obligeant à partir en 2021-22, un an avant la fin de son contrat. Loin de la Premier League, c’est en Major League Soccer que l’international belge (45 sélections / 18 buts) — qui ne s’est jamais vraiment imposé avec sa sélection - va tenter une nouvelle aventure avec le DC United, franchise de Conférence Est basée à Washington.

À lire

Cavan Sullivan, le phénomène de 15 ans qui rend dingue les États-Unis !

Un départ payant en MLS

Débarqué dans la capitale américaine en août 2022 où il prendra part à 7 matches (1 but) jusqu’à la fin de la saison, Christian Benteke va largement s’imposer la saison suivante en inscrivant 14 buts et 3 passes décisives en 31 rencontres et héritera du statut de capitaine. Et c’est lors de la saison régulière 2024 que l’ex-buteur de Premier League va tout simplement exploser. Si l’Inter Miami de Lionel Messi est loin devant en tête de la Conférence Est, DC United compte sur son serial-buteur pour sauver sa saison.

La suite après cette publicité

Christian Benteke a tout simplement été décisif 25 fois cette saison et a été impliqué dans 54% des buts de DC United. Personne ne fait mieux sur l’ensemble du championnat nord-américain. Ses 21 buts en 27 matches (le meilleur total de sa carrière) — et 4 passes décisives - font de lui l’actuel meilleur réalisateur de la ligue devant Denis Bouanga (18), mais surtout Luis Suárez (17) et Lionel Messi (15). Des performances qui pourraient pousser Domenico Tedesco à l’appeler en sélection.

Christian Benteke est candidat pour les Diables Rouges

«Vous pouvez marquer cinquante buts, mais personne ne regarde ça, tout le monde veut voir de nouveaux joueurs. Au vu des chiffres, je pourrais encore être appelé en équipe nationale. Mais quand on parle d’âge, de nouvelle génération, il est normal de vouloir voir de nouveaux joueurs. Vous pouvez marquer cinquante buts, mais personne ne regarde ça, tout le monde veut voir de nouveaux joueurs», a affirmé le joueur de 33 ans, à ce sujet, lui qui n’a plus été appelé depuis mars 2022.

La suite après cette publicité

«Je l’ai dit d’innombrables fois mais j’ai beaucoup de chance de travailler avec un gars comme lui. Il n’y a aucun doute là-dessus : un joueur comme lui fait de n’importe quel entraîneur un meilleur entraîneur», a d’ailleurs réagi son entraîneur Troy Lesesne. Mais la priorité pour Benteke est de qualifier son équipe pour les play-offs de MLS. Il reste encore trois journées à l’équipe de Washington pour tenter d’accrocher une place en barrages de play-offs et DC United n’est qu’à trois points des premiers qualifiés. «Je veux me qualifier avant de prendre mes congés. Et non, je n’ai pas besoin d’attendre impatiemment la sélection à chaque fois pour savoir si j’y suis repris», a réagi dernièrement l’attaquant, qui se déplacera à Nashville ce jeudi (02h30).