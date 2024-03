LdC : des ordinateurs utilisés pour les tirages au sort du nouveau format

À partir de la saison 2024/2025, les clubs européens vont connaître des nouveaux formats en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Les trois compétitions vont passer à 36 participants (contre 32 actuellement en Ligue des Champions et 48 en Ligue Europa ainsi qu’en Ligue Europa Conférence). Un sacré chamboulement pour le football européen, d’autant que les phases de groupes vont disparaître avec une formule dite "format suisse" avec une poule unique où les différentes équipes feront partie d’un classement unique. Et cela va provoquer des bouleversements à l’occasion du tirage au sort comme le rapporte Sky Sports.

Ainsi, les 36 équipes étant séparées dans 4 pots de 9 formations lors du tirage au sort, elles rencontreront deux équipes de chaque pot (exemple, si le PSG est placé dans le pot 1, les Franciliens affronteront 2 équipes du pot 1, 2 équipes du pot 2, 2 équipes du pot 3 et 2 équipes du pot 4 lors de ce mini-championnat). Le tirage au sort des pots se fera manuellement comme prévu, mais la désignation des adversaires se fera directement via ordinateur. En effet, des simulations de l’UEFA ont montré qu’un tirage intégral durerait entre 3 et 4 heures et nécessiterait 900 boules. Une organisation trop compliquée qui a poussé l’organisation à se tourner vers une formule hybride. Le tirage au sort durera 35 minutes environ comme actuellement grâce à l’utilisation d’un logiciel provenant d’une société informatique anglaise.