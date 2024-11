Qualifs CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’impose en Ouganda, le Botswana et la Mauritanie se neutralisent

La 5e journée de la phase éliminatoire pour la CAN 2025 se poursuivait ce vendredi avec deux affiches programmées à 14 heures. Troisième du groupe C, la Mauritanie défiait le Botswana, deuxième au coup d’envoi. Si les Mourabitounes prenaient rapidement l’avantage par l’intermédiaire d’Aboubakary Koita (0-1, 7e), les locaux réagissaient dans la foulée grâce à Gilbert Baruti (1-1, 18e). En seconde période, le score n’évoluait plus et les deux sélections se quittaient finalement dos à dos (1-1).

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre de ce début d’après-midi, l’Afrique du Sud et l’Ouganda, d’ores et déjà qualifiés, s’affrontaient dans le choc du groupe K. Leaders au coup d’envoi, les Ougandais tenaient d’abord tête aux Bafana Bafana, incapables de trouver la faille dans la défense adverse. Au retour des vestiaires, Thapelo Morena libérait finalement les siens (0-1, 47e) avant que Patrick Maswanganyi ne fasse le break en fin de match (0-2, 89e). Score final : 0-2 avant l’ultime journée où l’Afrique du Sud défiera le Soudan du Sud alors que l’Ouganda affrontera, de son côté, la République du Congo.