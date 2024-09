Galatasaray : Victor Osimhen peut déjà partir en janvier !

Après un mercato estival interminable pour le Nigérian, où il a été annoncé dans toute l’Europe et particulièrement vers le Paris Saint-Germain, puis Chelsea, ainsi que vers l’Arabie saoudite, et Al-Hilal, dans les dernières heures de la fenêtre des transferts, Victor Osimhen (25 ans) n’a pas trouvé d’offre satisfaisante. Mais il ne devrait pas rester très longtemps à Naples, puisqu’il est en guerre interne avec son club actuel. En effet, Victor Osimhen n’a pas été inscrit sur la liste de la Serie A pour cette saison par Naples, mais espérait encore partir dans les arrêts de jeu de ce mercato d’été.

La suite après cette publicité

Depuis ce lundi, l’ex-buteur du LOSC vient de voir une nouvelle porte de sortie s’ouvrir en Turquie, du côté de Galatasaray. Et tout est en train d’aller très vite puisque Naples s’est rapidement mis d’accord avec le club stambouliote pour céder Victor Osimhen, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, et le club turc prendrait en charge l’intégralité du salaire du joueur. Le Nigérian a également donné son accord pour rejoindre la Turquie et s’apprête à passer une visite médicale avant de s’engager en Turquie. De quoi mettre tout le monde d’accord dans ce dossier périlleux depuis le début de l’été.

À lire

Ismail Jakobs est prêté à Galatasaray

Victor Osimhen pourrait déjà partir en janvier

Des détails étonnants du contrat négocié par le buteur de Serie A ont rapidement surgi et nous avons pu apprendre que le prêt ne comportera pas d’option ou d’obligation d’achat pour l’international nigérian, comme l’a révélé la presse italienne. Mais The Athletic informe également que Victor Osimhen bénéficie d’une clause de rupture en janvier, qui garantirait que Galatasaray reçoive une somme en échange du départ d’Osimhen après seulement quatre mois passés à Istanbul.

La suite après cette publicité

En d’autres termes, le feuilleton Victor Osimhen pourrait rapidement reprendre si un club se manifestait pour le mois de janvier. Pour rappel, Galatasaray a remporté la Super Lig lors de la saison dernière, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir été éliminé en tour préliminaire contre les Young Boys de Berne. De quoi encore relancer l’avenir du buteur de 25 ans, alors que le board de Galatasaray est toujours en Italie pour finaliser son arrivée.