Serie A : Naples exclut Victor Osimhen !

C’était l’un des dossiers de l’été depuis quelques semaines. Sous contrat jusqu’en 2026 après une prolongation effective depuis quelques mois afin de maximiser les gains sur un futur transfert, Victor Osimhen était amené à quitter Naples cet été. Après plusieurs déclarations laissant indiquer que le buteur masqué allait exporter ses talents ailleurs cet été, même le club avait composé avec un départ du Nigérian lors des dernières semaines. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ancien du LOSC.

La suite après cette publicité

Outre un montant de transfert assez imposant - il disposait d’une clause libératoire se situant aux alentours des 130 millions d’euros - les prétentions salariales de l’attaquant de 25 ans avaient de quoi refroidir quelques ardeurs. Dès lors, outre un intérêt furtif du PSG rapidement dissipé, les semaines se sont enchaînées et aucun mouvement n’a été fait par des clubs pour enrôler Osimhen. Et alors que nous arrivions au terme de ce mercato estival cataclysmique pour le joueur et Naples, les courtisans ne se pressaient toujours pas.

À lire

Rien ne va plus entre Victor Osimhen et Naples

Victor Osimhen retiré de la liste du Napoli en Serie A

Le dernier espoir reposant alors sur Al-Ahli et sur Chelsea, les Blues, assez généreux dans ce mercato, n’ont pas souhaité avancer leurs pions pour mettre la main sur le natif de Lagos. Dès lors, après le dernier jour de mercato ce vendredi, "Osi" est toujours un joueur de Naples à l’heure où ses lignes sont écrites. Problème, ne rentrant ni dans les plans de la direction napolitaine ni dans ceux d’Antonio Conte, les prochains mois d’Osimhen en Campanie s’annoncent particulièrement longs. Pire encore même.

La suite après cette publicité

En effet, à en croire les informations de la presse transalpine, le joueur a été exclu de la liste des Partenopei pour participer à la Serie A, tout comme Mario Rui. Un terrible coup dur alors que son remplaçant, Romelu Lukaku, est arrivé en fin de mercato et est parti pour être le titulaire à la pointe de l’attaque du Napoli. Autre désaveu : les médias italiens affirment également que le buteur belge a hérité du numéro 9 porté par Osimhen depuis son arrivée à Naples en 2020. Pour fuir un tel capharnaüm, Victor Osimhen risque désormais de devoir se résoudre à une pige en Arabie saoudite, où le mercato ferme ses portes le 2 septembre, alors qu’il est parti pour être mis au congélateur par Naples jusqu’à son départ…