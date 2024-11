Qualifs CdM : la liste du Brésil avec Abner mais sans Endrick

La trêve internationale repointe déjà le bout de son nez. Dans le cadre des deux prochains matches de qualification du Brésil à la Coupe du Monde 2026, d’abord face au Venezuela, le 14 novembre, puis contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa, le 20, le sélectionneur de la Seleção Dorival Júnior vient de dévoiler sa liste. Comme le mois dernier, le Lyonnais Abner Vinicius et le Monégasque Vanderson sont convoqués. Marquinhos est également présent, tout comme les deux ex-Lyonnais, Lucas Paquetá et Bruno Guimarães.

La suite après cette publicité

Bluffant depuis le début de saison avec le Barça, Raphinha sera également de la partie, comme Vinicius et Savinho, pourtant incertain après sa blessure avec Manchester City cette semaine. La révélation du dernier rassemblement Igor Jesus, l’ailier de Botafogo Luiz Henrique, et le prodige de Palmeiras (et bientôt de Chelsea) Estêvão sont aussi appelés, contrairement à Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid.

Gardiens : Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest)

Milieux : André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Raphinha (Barcelona)

La suite après cette publicité

Attaquants : Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)