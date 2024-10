Qui est Igor Jesus, le nouveau 9 du Brésil révélé… aux Émirats arabes unis ?

En épluchant la dernière liste du sélectionneur brésilien, Dorival Júnior, trois constats sautent aux yeux : la Seleção a cruellement perdu en qualité, l’OL arrive encore à fabriquer des internationaux brésiliens, et surtout, Gabriel Jesus s’est fait griller la politesse par un homonyme prénommé Igor. Si au Brésil, la présence du joueur de Botafogo n’a rien d’une surprise, en France, sa simple existence en est une. Issu de la génération 2001 auriverde comme Rodrygo ou encore Martinelli, Igor Jesus n’a lui, jamais été catalogué comme le phénomène de sa classe d’âge, et a dû franchir 1000 obstacles avant d’arriver en sélection.

Contrairement aux deux autres cités, l’attaquant de 23 ans n’a par exemple jamais connu la case Espoirs. Son seul fait d’armes au niveau international ? Ses quelques sélections dans les catégories U15 brésiliennes, avant de disparaître des radars de la CBF. En club, tout ne lui a pas non plus réussi, en atteste son choix de quitter sa maison de Coritiba, en 2020, après avoir échoué à s’y imposer en pro. Alors âgé de 19 ans, il avait cédé aux sirènes du Golfe en rejoignant le club émirati de Shabab Al-Ahli. Si ce choix avait de quoi surprendre au départ, lui en garde un très bon souvenir.

Il aurait pu jouer pour la sélection émiratie

Comme il l’a récemment confié à TNT Sports Brazil, Jesus aurait pu évoluer pour la sélection émiratie grâce à son statut de naturalisé. Mais en son for intérieur, l’ancien de Coritiba a toujours cru en ses chances d’arborer un jour le maillot de la Seleçao, graal ultime pour un joueur brésilien. Après quatre saisons aux Emirats (43 buts et 20 passes décisives en 87 matches), celui que l’on identifie assez facilement par sa crête iroquoise, s’est donc engagé librement avec Botafogo. Une façon de se montrer dans un championnat cher au sélectionneur Dorival, passé par une vingtaine de bancs brésiliens depuis 2002. Si sa place de titulaire n’était aucunement assurée avec la présence du chouchou des supporters, Tiquinho Soares, Jesus a su bousculer l’ordre établi. Car depuis son arrivée en juillet, son association avec Luiz Henrique - devenu international brésilien un mois avant lui et pressenti pour rejoindre l’OL dans les mois à venir - continue de faire des dégâts.

Buteur aller-retour en 1/8e de finale de Copa Libertadores contre le demi-finaliste de l’an passé, Palmeiras, Jesus a également brillé en championnat grâce à des buts capitaux face à Flamengo et Fortaleza, deux prétendants au titre. Si ses statistiques brutes n’ont rien de vertigineux (6 buts et 1 passe décisive en 18 matches), elles ne disent pas tout de son influence. « On a perdu Richarlison, João Pedro et Pedro (Henrique) sur blessure. Cette situation nous a obligés à élargir nos observations. On a visionné Igor Jesus, qui s’est démarqué en réalisant un grand championnat brésilien avec le leader Botafogo, et en étant l’un des acteurs majeurs de la réussite de l’équipe », exprimait Dorival la semaine dernière pour justifier la convocation de l’attaquant de 23 ans. Ce vendredi, Jesus est même attendu pour être titulaire à la place d’Endrick face au Chili, comme l’a indiqué son sélectionneur. L’occasion de montrer qu’il est bien plus qu’un simple intérimaire.