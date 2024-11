Celta Vigo - FC Barcelone: les compositions officielles

Le Celta de Vigo reçoit sur sa pelouse le FC Barcelone ce samedi à 21h, dans le cadre de la quatorzième journée de Liga. Le Celta de Vigo s’articule en 3-4-3 avec Guaita aux cages. En défense, on retrouve Javi Rodríguez, Starfelt et Marcos. Fran Beltran, Hugol Alvarez, Mingueza et Ilaix Moriba sont au milieu de terrain. En attaque, on retrouve Douvikas, Bamba et Iago Aspas.

Les Barcelonais s’organisent en 4-2-3-1 avec aux cages Peña. En défense, on retrouve Koundé, Cubarsí, Martínez et Martín. Casadó et Pedri sont au milieu de terrain. Enfin, Raphinha, Olmo et Gavi vont animer l’attaque du Barça avec Lewandowski, placé en pointe.

Les compositions:

Celta de Vigo: Guaita – Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos - Fran Beltran, Hugol Alvarez, Mingueza, Ilaix Moriba – Douvikas, Bamba, Iago Aspas

FC Barcelone: Peña – Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín – Casadó, Pedri – Raphinha, Olmo, Gavi – Lewandowski