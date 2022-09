AS Monaco - OL : les notes du match

Pour le match de clôture de la septième journée de Ligue 1, l'AS Monaco recevait sur sa pelouse du stade Louis-II l'Olympique Lyonnais. Le club du Rocher, 10e avant ce week-end, devait confirmer ses deux victoires acquises à Nice en championnat et à Belgrade en Ligue Europa. Du côté des Gones, le succès était obligatoire pour suivre la cadence du haut de tableau et rester au contact de Lorient (4e, vainqueur de Nantes) et Lens (3e, tombeur de Troyes). Concernant les compositions, en commençant par les Asémistes, Philippe Clement alignait un 3-4-3 avec Disasi, Badiashile et Maripan derrière. Camara et Fofana vont gérer l’entrejeu tandis que Vanderson et Henrique occuperont les couloirs. Devant, Diatta et Golovin accompagneront Embolo. Chez les visiteurs, Peter Bosz reconduisait son 4-3-3 avec Tagliafico, Lukeba, Mendes et Gusto derrière, un milieu Caqueret, Lepenant et Tolisso, et un trio d'attaque Toko Ekambi, Lacazette, Tetê.

La suite après cette publicité

Dès le début de la rencontre, les Lyonnais faisaient reculer leur adversaire du soir dans sa propre moitié de terrain, mais sans pour autant faire trembler Nübel. Après un premier quart d'heure compliqué, Monaco attaquait par le biais de Diatta, qui trouvait le poteau (15e), puis Embolo, qui manquait sa tête (16e). Les offensives des deux côtés s'enchaînaient, même si la plus grosse occasion de la première période était à mettre au crédit de Lacazette, dont la frappe frôlait le poteau du portier allemand (35e). Si Lopes se déployait parfaitement pour dévier la tentative de Golovin juste avant la pause (44e), le gardien de but lyonnais s'inclinait finalement à deux reprises au retour des vestiaires : quelques instants après le duel perdu par Lacazette dans la surface monégasque (53e), Badiashile (1-0, 56e) puis Maripan (2-0, 63e) donnaient l'avantage aux leurs, tous deux sur des coups-francs distillés par Caio Henrique. Malgré tout, l'OL revenait au score grâce à Toko Ekambi, auteur d'une belle reprise sur le centre de Cherki pour réduire l'écart (81e). Les Gones poussaient en fin de rencontre, mais ni Dembele (90e) ni Lacazette (90+2e) ne trouvaient le chemin du cadre. Aguilar (90+1e) dégageait même un centre à ras de terre dangereux dans sa zone de vérité. Le score ne changeait finalement pas : victoire de Monaco à domicile face à Lyon. Avec ces trois points, l'ASM monte enfin en première partie de tableau avant de recevoir les Hongrois de Ferencvaros en C3. L'OL concède sa deuxième défaite de rang en championnat et reste 5e au classement de L1.

Revivez l'intégralité de la rencontre en live commenté

- L'homme du match : Caio Henrique (8,5) : confronté à l'activité de Malo Gusto, le piston gauche brésilien de l'ASM n'a pas chômé au Stade Louis II. Très sérieux sur le plan défensif et souvent dans le vrai face à Tetê (19e, 27e) ou Gusto (34e, 47e), l'ancien joueur du Grêmio-RS s'est, dans un premier temps, surtout concentré à bloquer les nombreuses offensives lyonnaises survenues dans son couloir. Porté par le visage plus offensif de l'ASM au retour des vestiaires, il s'est alors fendu d'un corner parfaitement exécuté sur l'ouverture du score. Double passeur décisif (son quatrième caviar de la saison) sur le deuxième but signé Maripan (63e), il a réalisé une très grosse prestation.

AS Monaco

- Nübel (6,5) : pour sa septième titularisation consécutive dans les cages asémistes, le portier allemand n'a pas eu grand-chose à faire au cours du premier acte, excepté ces deux parades face à Lacazette (21e) et Tagliafico (36e). Propre dans la relance, il s'est notamment distingué par un dégagement quasi décisif pour Golovine (37e). Décisif face à Lacazette au retour des vestiaires (53e), l'ancien dernier rempart de Schalke 04 a ensuite profité de l'emprise collective des siens. Pris sur la reprise de Toko Ekambi, il dévie le ballon. En vain (81e). Impérial face à Dembélé dans les ultimes instants (90e), il permet aux Monégasques de conserver cette victoire de prestige.

- Vanderson (8) : aligné en tant que piston droit, le Brésilien de 21 ans s'est montré à son aise au cours du premier acte. Disponible pour ses partenaires et très actif dans son couloir, il s'est notamment distingué en adressant un centre sublime pour Embolo (16e). Défensivement, le numéro 2 de l'ASM n'a pas failli non plus face à Toko Ekambi. Une activité intéressante confirmée en seconde période avec un rendement très précieux pour l'ASM. Parfait défensivement (8 duels gagnés, 8 ballons récupérés, 5 interceptions), il est l'un des hommes forts de cette rencontre. Remplacé par Aguilar (72e), pris sur la réduction du score lyonnaise.

- Disasi (7,5) : capitaine des Monégasques, le numéro 6 du Rocher n'a pas souvent été inquiété au cours du premier acte. Bien que dominé par le collectif lyonnais, le défenseur français s'est montré rassurant pour les siens. Sérieux dans le duel, toujours sur les trajectoires et propre dans la relance, il a globalement bien bloqué Lacazette, souvent esseulé. Essentiel dans les airs, il a également fait preuve d'une belle sérénité dans les derniers instants pour permettre à ses partenaires de garder l'avantage, à l'image de cette intervention parfaite face à Lacazette (90+5e).

- Maripan (7,5) : positionné dans l'axe de la charnière à trois de l'ASM, le Chilien s'est, d'abord, montré un peu laxiste sur le centre de Malo Gusto (10e) avant de définitivement entrer dans cette rencontre. Proche des attaquants lyonnais, il n'a laissé que peu d'espace à ses adversaires directs. Parfait communiquant avec ses compagnons de défense, il n'a pas cédé malgré la pression mise par les Gones au retour des vestiaires. Buteur sur le coup franc déposé par Caio Henrique (63e), il est finalement remplacé par Malang Sarr (68e).

- Badiashile (8) : un premier acte très solide pour le défenseur central monégasque. Attentif dans son placement, il a également été l'auteur de plusieurs interventions défensives rassurantes (21e, 28e). Impérial dans les airs, il n'a jamais été pris à revers malgré la pression rhodanienne. Toujours autant autoritaire au retour des vestiaires, le numéro 5 du club asémiste a même rendu sa copie un peu plus belle en reprenant le corner de Caio Henrique d'une tête rageuse, trompant Lopes (56e). Il est le grand artisan du résultat décroché par les siens face aux hommes de Peter Bosz.

- Caio Henrique (8,5) : voir ci-dessus.

- Golovine (6,5) : ailier gauche du club de la Principauté au coup d'envoi, l'international russe de 26 ans a réalisé une très belle première période. Disponible pour ses coéquipiers, intéressant dans ses décrochages, il s'est également distingué par quelques situations chaudes. D'abord sur un très joli débordement (15e) avant de buter sur la défense lyonnaise (37e) et de mettre Lopes à contribution d'une frappe puissante (44e). Légèrement plus discret en seconde période, il est averti pour avoir gagné du temps lors de sa sortie. Remplacé par Jakobs (86e).

- Fofana (5,5) : titularisé dans l'entrejeu monégasque, le milieu de terrain français de 23 ans ne s'est pas forcément montré à son avantage face au trio Lepenant-Tolisso-Caqueret. Trop tendre en début de rencontre, il a souvent été pris dans le duel et n'a jamais réellement permis aux siens de sortir du pressing lyonnais. Parfois à contre-temps (3 fautes), il a, certes, profité du meilleur visage affiché par l'ASM au fil des minutes mais n'a que trop peu pesé. Précieux pour contrer la frappe de Lacazette au retour des vestiaires, il s'est ensuite concentré dans son placement pour préserver l'avantage de l'ASM (10 ballons récupérés).

- Camara (6) : aux côtés de Fofana et à l'instar de son acolyte, le Malien était loin du niveau affiché face au PSG. Coupable de plusieurs approximations techniques, il n'a pas eu l'impact attendu au cours des 45 premières minutes. Pris par l'intensité lyonnaise, il n'a pas perdu beaucoup de ballons mais ne s'est pas montré tranchant dans l'utilisation du ballon. Un peu de mieux en seconde période, notamment dans l'abattage défensif.

- Embolo (5,5) : préféré à Ben Yedder à la pointe de l'attaque monégasque, l'international suisse de 25 ans a vécu un premier acte assez compliqué. Trouvé à plusieurs reprises par ses coéquipiers, il n'a jamais eu le réalisme offensif attendu, à l'image de cette tête pas assez appuyée (16e). Auteur de dézonages intéressants, il a, cependant, été souvent pris dans le duel (seulement 2 remportés sur les 8 duels joués au cours du premier acte, 10 ballons perdus). Encore malheureux au retour des vestiaires, il a malgré tout fait peser son physique sur la défense lyonnaise. Remplacé par Ben Yedder (86e).

- Diatta (6,5) : titularisé dans le couloir droit du club de la Principauté, l'ailier sénégalais a fait preuve de toute sa vivacité. Danger permanant pour l'arrière-garde lyonnaise, il était d'ailleurs proche d'ouvrir le score mais sa reprise trouvait finalement le poteau de Lopes (15e). Toujours premier dans le duel, il a souvent pris à défaut Tagliafico, à l'image de cette action terminée par une frappe captée par Lopes (33e). Plus discret après la pause, son volume de jeu reste malgré tout plus qu'intéressant. Remplacé par Gelson Martins (86e).

Olympique Lyonnais

Lopes (4,5) : il a vu la première frappe monégasque échouer sur son poteau droit (14e), puis s'est employé sur une tête puissante de Breel Embolo (15e) et sur une frappe vicieuse de Golovin (44e). Impuissant sur les deux buts encaissés, coup sur coup, le portier lyonnais n'aura finalement jamais réalisé d'arrêts véritablement décisifs.

Gusto (6) : n'hésitant pas, comme à son habitude, à se projeter dans le camp adverse, le jeune latéral lyonnais a, une nouvelle fois, tenté d'adresser de bons centres à ses attaquants. Le premier, au cordeau, a notamment failli profiter à Alexandre Lacazette (9e). C'est également par son activité défensive, qui lui est régulièrement et à juste titre reprochée, que s'est également distingué le joueur formé au club.

T.Mendes (3) : titularisé après sa sortie difficile à l'occasion de la sortie de l'OL sur la pelouse de Lorient (3-1), mercredi, le Brésilien n'a pas forcément rassuré, souvent battu par Breel Embolo lors du premier acte. Une tendance vérifiée sur l'ouverture du score de l'AS Monaco, lâchant totalement son marquage sur Benoit Badiaschile (55e). Remplacé par Rayan Cherki (75e) , une nouvelle fois décisif en sortie de banc, offrant un ballon de but à Karl Toko Ekambi (81e).

Lukeba (5,5) : parfois difficile à croire que le défenseur central lyonnais n'est âgé que de 19 ans. Solide dans les duels, Castello Lukeba défend comme un joueur d'expérience, bien qu'il puisse parfois faire passer un frisson dans le dos de ses coéquipiers. En difficulté sur les coups de pied arrêtés ayant mené aux deux buts monégasques, le jeune axial gauche a également dû compenser les nombreuses erreurs de son compère de charnière.

Tagliafico (4,5) : très peu trouvé sur son côté gauche, le latéral gauche argentin a essayé d'apporter sur le plan offensif, mais n'a jamais réellement pu combiner avec Karl Toko Ekambi. Touchant finalement très peu de ballons, il a été plus visible par ses replis défensifs, remportant notamment 5 duels, que par ses combinaisons plus hautes sur le terrain.

Lepenant (5) : positionné en pointe basse du milieu lyonnais, le néo-Gones a fourni de nombreux efforts, défensifs comme offensifs, pour ratisser une large zone du terrain. Remportant de nombreux duels (7 sur 9) et précis dans son jeu de passe (89% réussies, 31 sur 35), il était notamment chargé de compenser les lacunes défensives du côté droit de l'Olympique Lyonnais. Remplacé par Jeff-Reine Adélaide (75e) .

Caqueret (4,5) : au marquage individuel sur Mohamed Camara, le milieu de terrain rhodanien a occupé une position très avancée dans la moitié de terrain monégasque. Cherchant régulièrement à combiner avec ses coéquipiers, il n'aura cependant pas eu l'impact escompté, ne touchant que 48 ballons et ne réussissant que 77% de ses passes (30/39). Remplacé par Moussa Dembélé (62e) qui aurait pu tromper Nübel en fin de rencontre (87e), avant de buter sur ce dernier (89e).

Tolisso (5) : précieux par son jeu de passe court, comme long, l'ancien Munichois a, de nouveau, été très actif dans le cœur du jeu. Précis dans ses balles vers l'avant (5 sur 6 réussies), il a retrouvé un rôle de numéro six à la sortie de Johann Lepenant, avant d'être finalement remplacé par Romain Faivre (82e) .

Tetê (6) : véritable satisfaction depuis son arrivée en provenance du Chakhtar Donetsk, l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais a tenté de jouer de sa qualité technique pour se mettre dans les meilleures conditions pour soit centrer, soit frapper, comme ce fût le cas à la demi-heure de jeu. Dangereux, par deux fois, en fin de première période, il l'a de nouveau été en début de second acte (52e), sans trouver la faille.

Lacazette (5) : jouant de nombreux décrochages, l'ancien Gunner s'est d'abord procuré plusieurs occasions, sans toutefois parvenir à propulser le cuir au fond des filets de Nübel (9e, 20e, 34e). Butant sur une bonne sortie du portier allemand (52e) puis propulsant sa tête juste au-dessus de la cage adverse (90e+2), le capitaine lyonnais a vécu une soirée plutôt compliquée, pas facilitée par le peu d'espaces laissés par la défense des Rouge et Blanc.

Toko-Ekambi (5) : touchant deux fois moins de ballons que son pendant à droite (25 contre 50), Karl Toko Ekambi a réalisé une première période plutôt timide sur le plan offensif, sans pour autant compter ses efforts. Il aura cependant profité d'un très bon centre de Rayan Cherki pour réduire l'écart, à dix minutes du terme de la rencontre (81e).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'AS Monaco

Le XI de l'Olympique Lyonnais