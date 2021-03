Monza : où en est l'ambitieux projet du duo Berlusconi-Galliani ?

Le nouveau Milan. Le 28 septembre 2018, Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, réinvestissait une partie des 740 millions d'euros récoltés grâce à la vente de l'AC Milan pour acquérir l'intégralité du capital de Monza 1912. Une écurie chère au cœur d'Adriano Galliani, natif de cette ville et fidèle lieutenant de Silvio Berlusconi durant ses années chez les Rossoneri. « C'est une opération romantique, un acte d'amour. Disons que pendant 31 ans, j'ai été en prêt à l'AC Milan, puisque Monza est dans mon ADN », avait confié en conférence de presse Galliani, nommé Administrateur délégué. Ce dernier devait aussi gérer un Berlusconi aux idées loufoques et arrêtées.

Un projet ambitieux

« Mon Monza sera une équipe jeune et composée uniquement de joueurs italiens. Ils devront avoir les cheveux en ordre, il y a déjà un coiffeur à Monza qui m'a dit qu'il ferait des coupes gratuitement. Pas de barbe, pas de tatouages, et ils ne devront pas non plus porter de boucles d'oreille. Ils s'excuseront auprès de l'adversaire en cas de faute, et traiteront l'arbitre avec respect. Je veux quelque chose de différent du football actuel.» Mais son bras droit l'avait vite remis dans le droit chemin. «J'ai dit à Berlusconi que notre Milan avait eu aussi les trois Néerlandais, Gullit, Rijkaard et Van Basten... Donc je me suis fait accorder la permission de prendre quelques joueurs. Avec les jeunes, vous gagnez difficilement le championnat, avec des jeunes très forts, vous êtes Arsenal qui n'a jamais rien gagné. C'est ça le foot, on a donc fait un mix».

Puis il avait ajouté : «notre Monza est vraiment né le 1er juillet 2019, le premier jour de notre première saison complète, avec, en tête, l'intention de débarquer en Serie A en 24 mois». Et le duo Berlusconi-Galliani est en bonne voie pour réussir son pari fou. Leader du groupe A en Serie C, Monza est ainsi monté en deuxième division à l'issue de l'exercice 2019-20, marquée par l'épidémie de coronavirus. Une fois son club promu, Silvio Berlusconi avait confié à Il Cittadino di Monza e della Brianza: «Monza construira une équipe pour viser le sommet de la Serie B. Avec les joueurs et l'entraîneur, je fais ce que j'ai toujours fait au Milan. Je leur parle, je les encourage, je les motive (...), je leur fais des remarques si quelque chose ne va pas dans leur comportement. Bref, j'ai gardé mes bonnes habitudes de toujours».

Monza rêve de Serie A et de stars

Et visiblement, sa recette fonctionne encore. Monza, qui a toujours pour objectif de monter pour la première fois de son histoire en Serie A, est en bonne voie pour atteindre son objectif. En effet, le club situé en Lombardie et entraîné par Cristian Brocchi est actuellement deuxième de Serie B avec 43 points (11 victoires, 10 nuls et 4 défaites), soit trois points de moins qu'Empoli, premier avec 46 unités. Dans le bon wagon, puisque les deux premiers monteront en élite, Monza ne doit pas se relâcher puisque Venise ou encore la Salernitana poussent derrière (42 points). Pour cela, l'écurie, dont le budget est estimé à 15 M€, compte sur ses renforts. Une douzaine d'éléments ont été recrutés, dont certains expérimentés passés par Milan comme Kevin Prince Boateng (5 buts en 18 matches). Le joueur âgé de 33 ans est arrivé l'été dernier. Et il ne cache pas son envie de mener son club à la première division.

« Je me suis déjà imaginé un match Milan-Monza. On veut monter en Serie A pour y foutre un peu le bordel. On parlera de nous », a-t-il avoué. Mario Balotelli a aussi adhéré au projet, lui qui était libre depuis son départ de Brescia. Le joueur de 30 ans est arrivé cet hiver et il a marqué 2 buts en 5 apparitions avec Monza. Une équipe où la mayonnaise semble prendre entre jeunes et anciens. Et les dirigeants du club comptent bien réaliser d'autres gros coups surtout en cas de montée en Serie A. Car le budget devrait être cette fois-ci de 30 M€ . De quoi faire encore de jolis coups, pour un club qui avait tenté de faire venir Ibrahimovic, Kaka et Alexandre Pato au départ. Cette année, Monza rêve de Franck Ribéry, 37 ans et en fin de contrat cet été à la Fiorentina. D'autres footballeurs devraient être approchés si le club atteint l'élite. Il lui reste treize journées pour y parvenir. Le duo Berlusconi-Galliani et Monza ne rêvent que de ça !