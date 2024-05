C3, Atalanta - OM : Gian Piero Gasperini dévoile les clés de la qualification

Dominée mais accrocheuse au Vélodrome jeudi dernier (1-1), l’Atalanta Bergame reste en bonne posture pour décrocher la première finale européenne de son histoire. Face à l’OM demain, les joueurs de Gian Piero Gasperini auront l’avantage d’être poussés par leur douzième homme, une donnée ô combien importante dans ce genre de rencontre. Présent en conférence de presse ce mercredi, le technicien italien s’est exprimé sur cette demi-finale retour de Ligue Europa, et a abordé les clés du match.

La suite après cette publicité

« Demain, le facteur le plus important, ce sera le collectif. Nous sommes un peu limités par rapport aux blessures que l’on a en défense mais on peut espérer récupérer Kolasinac, a-t-il d’abord confié. On ne pense pas à la fatigue. Je pense que nous sommes préparés. Quand on arrive à ce moment de la saison, il est difficile d’identifier s’il est mieux de jouer tout le temps, ou de se reposer. On devra penser à leurs points forts et leurs points faibles, à ce qui s’est passé la semaine passée. Mais ce que je ressens dans la ville est extraordinaire. C’est un moment historique pour Bergame. » Marseille est prévenu.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Marseille peut vous rapporter jusqu’à 450€.