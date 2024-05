PSG - BVB : Emre Can invite ses détracteurs à fermer leur bouche

Fondamental dans la qualification du Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions, Emre Can a montré qu’il était bien plus qu’un simple joueur de devoir. Hier soir face au PSG au Parc des Princes (1-0), le capitaine allemand a encore éclipsé Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Une performance qui lui a valu les louanges de la presse allemande ce mercredi matin, pourtant souvent critique à son égard. Après la rencontre, il n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler, invitant ses détracteurs à se taire et à le regarder désormais.

La suite après cette publicité

«J’ai un statut complètement différent à l’étranger. Par exemple, en Angleterre. Peut-être que là-bas, ils respectent plus mes performances ou m’apprécient davantage en tant que joueur. En Allemagne, j’ai toujours été davantage critiqué, a-t-il d’abord observé au micro de Sky. Il y a tellement de gens qui parlent toujours et disent que je ne suis pas très bon. Maintenant, qu’ils se taisent et qu’ils me regarde jouer la finale.»