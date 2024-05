Brest fait du Roudourou sa priorité pour la saison prochaine

Dans l’incapacité d’accueillir totalement ses supporters en Coupe d’Europe, Brest doit se tourner vers une solution de repli. Alors que le président Denis Le Saint affirmait en début de semaine s’intéresser à deux options, Rennes et Guingamp, la deuxième serait la plus avancée. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de Brest et de Guingamp se sont rencontrés hier. Les deux clubs, qui entretiennent d’excellents rapports, devraient s’entendre pour la location du stade de Roudourou, qui a déjà accueilli la Ligue Europa en 2014-2015 (16es de finale). Le maire de la ville a même indiqué : « Nous sommes prêts à faire jouer la solidarité bretonne sur ce dossier ».

Quelques travaux devraient être réalisés pour mettre le stade aux normes de l’UEFA. Mais à 1h15 de Brest, Guingamp apparaît comme la meilleure des solutions pour faire déplacer les supporters. En lutte pour obtenir la troisième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, les Ty’Zefs seront fixés à l’issue de la dernière journée de championnat dimanche.