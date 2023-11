Ligue 1 : vainqueur de Toulouse, l’OGC Nice conforte sa deuxième place derrière le PSG

Dauphin du Paris Saint-Germain - vainqueur de l’AS Monaco vendredi soir et assuré de garder son trône de leader à l’issue de ce week-end - l’OGC Nice recevait le Toulouse FC pour la première rencontre de ce dimanche dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Sur sa pelouse de l’Allianz Riviera, le Gym, toujours invaincu en championnat, espérait poursuivre sa série de 15 matches officiels sans défaite, datant de la fin de saison passée. De leur côté, les Violets, sans succès en L1 depuis le 1er octobre dernier mais en bonne posture en Ligue Europa, devaient obligatoirement se relancer pour stopper la mauvaise dynamique et s’éloigner de la zone rouge. Le premier acte de cette rencontre était bien trop terne pour réveiller les tribunes de l’antre azuréen, tant dans le jeu que dans les occasions franches, pouvant être comptées sur les doigts d’une main. Pourtant, les visiteurs croyaient surprendre dès la deuxième minute leur hôte de l’après-midi par l’intermédiaire de Franck Magri mais une faute sur Sofiane Diop obligeait l’arbitre du match, M. François Letexier, à annuler l’ouverture du score. Les hommes de Carles Martinez Novell pouvaient se targuer d’être l’équipe la plus dangereuse sur le terrain, sans succès, en témoigne le coup franc pas assez enroulé de Vincent Sierro à l’entrée de la surface (31e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 29 13 10 8 5 0 14 4 16 Toulouse 12 13 -4 2 6 5 13 17

C’est après le retour des vestiaires que le duel entre les 22 acteurs s’enflammait quelque peu, avec des attaques de transition plus intéressantes. Morgan Sanson trouvait enfin Terem Moffi face au but pour crucifier Guillaume Restes et débloquer la marque (1-0, 54e), le Nigérian n’ayant plus marqué depuis la mi-septembre. L’OGC Nice garde son statut de seule équipe d’Europe à ne pas avoir été menée au score. Le gardien toulousain était plus rassurant sur la frappe pas assez croisée de Jordan Lotomba (60e). Pas de quoi décourager le club de la Ville Rose, qui tentait à plusieurs reprises d’inquiéter un Marcin Bulka imprenable dans ce début de saison (4 buts encaissés en 12 matches). Et si le portier polonais était battu sur le tir d’Ibrahim Cissokho contré par Dante, Khephren Thuram était bien présent pour détourner le ballon du chemin du but (81e). Tel un box to box, Dante initiait une superbe action collective avant de trouver Antoine Mendy, mis en échec par Mikel Dessler (86e) devant la ligne en deux temps. L’ancien dernier rempart parisien s’offrait deux parades pour contrer Cissokho (90e) et Gelabert (90+2e). Trois points importants pour les Aiglons, qui confirment leur deuxième place en championnat derrière le PSG et prennent cinq points d’avance sur l’AS Monaco. Le Toulouse FC, quant à lui, reste premier non-relégable et pourrait descendre dans la zone en cas de victoire de Lorient (contre Metz (15h).