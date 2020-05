Le PSG a scellé l'avenir de Thomas Tuchel

L'épidémie de coronavirus a généré une situation de crise, sanitaire et économique, qui affecte un très grand nombre de personnes. Mais pour certains, cela a étrangement pu être le déclencheur d'une bonne nouvelle. C'est le cas de Thomas Tuchel. On aurait presque oublié que l'entraîneur allemand jouait sa tête le 11 mars dernier lors du huitième de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Une nouvelle piteuse élimination à ce stade de la Ligue des Champions l'aurait poussé vers la sortie.

Mais voilà, avec la crise économique subie par les clubs de football, il est aujourd'hui impensable de voir l'entraîneur allemand être mis à la porte et comme le rapporte L'Equipe, Thomas Tuchel sera bel et bien le coach de l'équipe francilienne pour la saison prochaine. Son limogeage aurait coûté, en intégrant celui de son staff, environ 10 M€ aux dirigeants parisiens, qui n'ont aucune envie d'ajouter ce genre de dépenses en ce moment. Tuchel avait en effet prolongé son contrat en mai 2019 pour être ainsi lié jusqu'en 2021.

Le Bayern Munich pas en demande

Voilà donc Thomas Tuchel d'ores et déjà rassuré sur son avenir, alors qu'il y a encore quelques mois, la possibilité de rallier le Bayern Munich, après le licenciement de Niko Kovac et la nomination de son adjoint Hans-Dieter Flick, paraissait grande. Depuis, Flick a convaincu les dirigeants bavarois et a signé un contrat jusqu'en 2023, Tuchel a qualifié son équipe en quart de finale et le coronavirus a achevé le travail.

Peu importe le parcours du PSG pour la fin de la Ligue des Champions, qui pourrait se disputer en août, Tuchel sera bien sur le banc parisien la saison prochaine. Il discute d'ailleurs des contours de l'effectif avec Leonardo. Mine de rien, s'il parvient à aller au bout de la prochaine saison, Tuchel rejoindra Laurent Blanc parmi les entraîneurs qui ont le plus duré dans l'ère QSI.