Ligue 1 : Nice renverse Lorient et retrouve le top 10

Lorient peut nourrir de regrets avant de recevoir les champions de France en titre. Ce dimanche, dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1, le FC Lorient a chuté contre l'OGC Nice (1-2), mettant ainsi fin à une belle série de 8 matchs consécutifs sans connaître la défaite en championnat. La formation de Régis Le Bris a pourtant eu l'occasion de tuer le match, notamment au cœur d'une belle première période au cours de laquelle les Aiglons auront beaucoup souffert. Mais Schmeichel, très critiqué depuis son arrivée en provenance de Leicester l'été dernier, a été décisif (6 arrêts), tout comme Atal, excellent sur son côté droit.

Les Niçois ont pourtant été les premiers à se montrer dangereux et la physionomie de cette rencontre aurait pu être bien différente si Barkley n'avait pas manqué le cadre à bout portant à la réception d'un bon centre d'Atal (3e), déjà chaud. Cela a permis à la formation bretonne d'installer tranquillement son jeu et son rythme au Moustoir. Le Goff (6e), Le Fée (7e) puis Diarra (13e) ont allumé les premières mèches lorientaises, en vain. La lumière est finalement venue sur coup de pied arrêté, quand Ouattara a ouvert le score en décochant une belle tête décroisée sur un corner botté par Le Fée (1-0, 18e).

Nice a éteint Lorient et le Moustoir

Lucien Favre, de son côté, peut donc remercier son expérimenté gardien danois. Schmeichel a réalisé deux grosses parades décisives devant Diarra (10e, 22e) pour maintenir son équipe dans le coup, qui peinait à se montrer dangereuse. Pépé, qui a forcé Mvogo à réaliser une double parade (27e) et Atal, après un très joli numéro (34e), ont tout de même sonné la révolte. Ils l'ont du moins amorcée, car il a fallu attendre le retour des vestiaires pour la délivrance. Juste avant de céder sa place à Lotomba, le latéral algérien, très remuant à Lorient, a conclu un joli déboulé par une impeccable frappe croisée du gauche pour égaliser (1-1, 61e).

Laborde, rentré en jeu à la pause, a ensuite permis à Nice de passer devant grâce à une frappe enroulée contrée avec de la réussite par Talbi et ayant lobé un Mvogo impuissant (1-2, 70e). Prêté par Arsenal, Pépé a lui beaucoup tenté sans jamais réussir à régler la mire (50e, 69e, 76e, 88e). Qu'importe, le Gym, sauvé par Lotomba sur sa ligne (85e), a donc su faire le dos rond pour mieux se relever en seconde période et éteindre le Moustoir. Là où la série du FCL s'arrête, celle de l'OGCN se poursuit et s'étend maintenant à 2 victoires et 2 nuls sur les quatre dernières journées de L1. Nice grimpe à la 10ème place du classement. Lorient, qui aurait pu mieux préparer le choc face au PSG, reste 4ème, à 3 points d'une place de dauphin longtemps occupée ces dernières semaines.