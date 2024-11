Qualifs CAN 2025 : la Tunisie arrache la victoire à Madagascar et se qualifie, le Niger étrille le Soudan

La 5e journée de la phase éliminatoire pour la CAN 2025 se poursuivait ce jeudi. Après le nul de l’Algérie en Guinée Equatoriale, la Tunisie croisait de son côté le fer avec Madagascar. Idéalement lancés par Hamza Rafia, joueur de Lecce, en début de match (0-1, 6e), les Aigles de Carthage concédaient finalement l’égalisation dans la foulée sur un but contre son camp d’Aman Allah Memmiche (1-1, 20e). Pas de quoi freiner les ardeurs des visiteurs qui reprenaient l’avantage juste avant la pause grâce à Sayfallah Ltaief (1-2, 39e). Avant de se faire une nouvelle fois surprendre. Opportuniste, Ibrahim Samuel Amada remettait les deux sélections à hauteur dans le temps additionnel du premier acte (2-2, 45+4e).

Au retour des vestiaires, les deux formations ne parvenaient pas à faire la différence avant que le Niçois Ali Abdi ne libère les siens au bout du temps additionnel (2-3, 90+3e). Avec ce résultat (2-3), la Tunisie conforte sa première place et est officiellement qualifiée pour la prochaine CAN. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Niger, troisième du groupe F au coup d’envoi, a largement dominé le Soudan, dauphin de l’Angola, grâce à un doublé de Daniel Sosah et deux réalisations signées Youssef Oumarou et Ousseini Badamassi (4-0). Enfin, dans le groupe D, la Libye est venue à bout du Rwanda (1-0) grâce à un but tardif de Fahd Saad Mohamed. Au classement, le Rwanda reste 3e derrière le Bénin et le Nigéria, solide leader.

Tous les résultats de 17h

Madagascar 2-3 Tunisie : Allah Memmiche (20e, csc) et Amada (45+4e) / Rafia (6e), Ltaief (39e) et Abdi (90+3e)

Niger 4-0 Soudan : Sosah (6e, 45+2e), Oumarou (29e) et Badamassi (51e)

Rwanda 0-1 Libye : Saad Mohamed (84e)