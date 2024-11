Qualifs CdM 2026 : le Qatar se fait massacrer par les Émirats arabes unis, l’Irak s’offre Oman

Les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie se poursuivent. Dans le groupe A, alors que l’Iran et l’Ouzbékistan ont dominé le Kirghizistan (3-2) et la Corée du Nord (1-0), les Émirats arabes unis et le Qatar s’affrontaient dans un match qui ne fallait pas perdre. En effet, le perdant pouvait se retrouver décroché dans la course au top 2. Pourtant favoris, les Qataris ont volé en éclats face à leur rival et au match fou de Fabio Lima. Le milieu de terrain d’Al-Wasl a rapidement ouvert le score (4e).

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, il a doublé la mise sur penalty (45e) avant de voir triple (45e +5). En seconde période, Fabio Lima s’est même offert un quadruplé sur un nouveau penalty (56e). Yahya Al Ghassani a ensuite alourdi la marque (73e). Avec cette victoire 5-0, les Émirats arabes unis se relancent et reviennent à trois points de l’Ouzbékistan (2e). Pour le Qatar, les chances de qualification directe s’éloignent. Dans le groupe B, l’Irak a su s’imposer 1-0 sur le terrain d’Oman avec un but de Youssef Amyn (36e). Deuxième de son groupe à trois points du leader sud-coréen, l’Irak met la pression sur la Jordanie qui affronte le Koweït à 19h15 et se retrouve relégué à trois points.