Salzbourg - Brest : les compositions sont tombées

La 2e journée de la Ligue des Champions débute ce mardi avec de jolies affiches. Le Red Bull Salzbourg reçoit ainsi le Stade Brestois 29. A domicile, les Autrichiens optent pour un 4-3-3 avec Janis Blaswich dans les cages. En défense, on retrouve Amar Dedic, Saimon Baidoo, Kamil Piątkowski et Leandro Morgalla. L’entrejeu voit les présences de Mads Bidstrup, Lucas Gourna-Douath et Bobby Clark. Seul en pointe, Karim Konaté est placé juste devant Oscar Gloukh et Adam Daghim.

Le club breton s’articule de son côté dans un 4-3-3 avec Marco Bizot comme dernier rempart derrière Kenny Lala, Julien Le Cardinal, Soumaïlo Coulibaly et Massadio Haïdara. Edimilson Fernandes est placé en sentinelle avec Mahdi Camara et Hugo Magnetti à ses côtés. Seul en pointe, Ludovic Ajorque est soutenu par Romain Del Castillo et Abdallah Sima.

Les compositions

Red Bull Salzbourg : Blaswich - Dedić, Baidoo, Piątkowski, Morgalla - Bidstrup, Gourna-Douath, Clark - Gloukh, Konaté, Daghim

Stade Brestois 29 : Bizot - Lala, Le Cardinal, Coulibaly, Haïdara - Camara, Fernandes, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Sima