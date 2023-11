Everton risque une nouvelle pénalité de 9 points en moins !

N’ayant pas respecté les règles du fair-play financier de la Premier League, le club de la Mersey a été sanctionné d’un retrait de 10 points au classement du championnat d’Angleterre. Une décision qui fait descendre les Toffees à l’avant-dernière place, relégable à deux points du 17e, Luton. Le club a d’ailleurs décidé de faire appel de cette décision. Mais les Toffees ne sont pas au bout de leurs surprises, puisque le Daily Mail explique que le club basé à Liverpool risque une nouvelle grosse sanction.

En effet, Everton risque une nouvelle déduction de neuf points en moins, en plus de la sanction actuelle, puisque le média anglais explique que le régime actuel du club ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les factures d’indemnisation en cas d’amende suite au non-respect du fair-play financier. Pour rappel, Burnley, Leicester et Leeds United, qui sont descendus en Championship la saison dernière, ont demandé 300 millions d’euros de dommages et intérêts après la sanction infligée à Everton. Ce qui exposerait donc le club de Liverpool à une pénalité automatique de neuf points introduite par la Premier League en 2004. Une décision qui conduirait assurément à la relégation des Toffees en Championship.