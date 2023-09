L’Inter Miami garde à l’oeil Luis Suarez

Cet été, l’Inter Miami a basculé dans une nouvelle dimension. En effet, la franchise américaine a réussi à attirer Lionel Messi alors que le FC Barcelone poussait pour le faire revenir tandis que l’Arabie saoudite était prête à lui offrir un pont d’or pour l’arracher au nez et à la barbe de ses autres prétendants. Dans la foulée, le club floridien a également mis le grappin sur deux ex-coéquipiers de l’Argentin au Barça, Sergio Busquets et Jordi Alba, et aurait même pu en ajouter un quatrième avec Luis Suarez. Un temps annoncé sur le départ après avoir trouvé un accord pour rompre son contrat, l’attaquant uruguayen a finalement vu son club de Grêmio (D1 Brésil) faire barrage pour le conserver jusqu’à la fin de son bail.

Libre en décembre 2024, soit à la fin du championnat brésilien, le joueur de 36 ans pourrait poser ses valises une fois pour toutes en Floride, c’est en tout cas ce qu’à laisser entendre Tata Martino. Après être revenu sur son transfert avorté début août, le coach des Hérons a déclaré que l’Inter Miami comptait revenir à l’assaut dans quelques mois.« La question de Luis Suarez a pris fin le 2 août, ou plutôt le 3 août. Jusqu’à ce moment-là, nous pensions que cela se ferait. Mais à partir du 2 août, nous n’avons plus rien tenté. Nous nous en occuperons à nouveau lorsque la saison sera terminée et que nous ne serons plus en championnat. En attendant, Luis Suarez fera de son mieux à Grêmio et nous ferons de notre mieux ici», a indiqué le technicien argentin devant la presse.