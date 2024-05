Droits TV, L1 : la sortie cash de Maxime Saada et Canal +

La fin de saison approche en Ligue 1, et pour le moment, le championnat de France n’a pas de diffuseur officiel pour le prochain exercice (et ce jusqu’à 2029). Et alors que Jérôme Rothen évoquait des négociations entre Vincent Labrune, le président de la LFP, et Vincent Bolloré pour faire changer d’avis Canal +, il n’en est rien. Maxime Saada, patron du groupe diffuseur historique de la L1, a balayé cette rumeur.

«Nous n’avons pas participé à l’appel d’offres. Nous ne participons pas aux discussions de gré à gré. Nous n’avons pas d’accord avec DAZN ou beIN sur la suite. Lorsque le processus de vente des droits de la ligue sera finalisé, nous aviserons (…) Je veux être très clair sur ce point: Canal+ ne sera pas le fossoyeur du football français"», a exprimé le patron de la chaîne cryptée lors d’un entretien accordé au Figaro. Le message est clair.