La grosse confidence de Kylian Mbappé aux Français du Real Madrid

Peu à peu, on commence à y voir plus clair. Ce week-end, la presse espagnole a ainsi dévoilé de nouvelles informations sur l’avenir du Bondynois, et plus concrètement sur le calendrier qui l’attend. On a ainsi appris que les Merengues veulent annoncer sa signature lors de la première semaine de juin, et, si possible, le présenter dans la foulée, avant l’Euro.

L’objectif est clair : frapper un énorme coup médiatique avec une présentation à la hauteur de celle de Cristiano Ronaldo à l’époque. Les Merengues veulent ainsi organiser un véritable spectacle pour présenter leur nouvelle star, et ils ne lésineront pas sur les moyens. De son côté, le célèbre journaliste Carlos Carpio, un des cadres dirigeants du journal Marca, a fait de nouvelles révélations.

Mbappé voit les choses en grand

Le Bondynois aurait déjà parlé avec les joueurs français du club de la capitale espagnole, et il leur aurait déjà transmis un message très clair : « j’ai très envie de réussir, j’ai énormément d’ambitions ». Un message très enthousiaste et plein d’ambition, qui a plu à Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, qui sont sans surprises très contents de voir leur compatriote débarquer.

Une folie des grandeurs logiquement partagée par la presse madrilène et par les fans du club, qui s’imaginent déjà célébrer de nouveaux titres majeurs avec le Français à la baguette. Kylian Mbappé aura aussi toutes les cartes en main pour atteindre son objectif ultime sur le plan individuel, à savoir remporter un Ballon d’Or. C’est tout ce qu’on lui souhaite…