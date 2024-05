Real Madrid : Carlo Ancelotti délivre un indice fort sur le successeur de Toni Kroos

Il va laisser un énorme vide au football et au Real Madrid. Âgé de 34 ans, Toni Kroos va tirer sa révérence à l’issue de l’Euro en Allemagne cet été. Le retrait d’une légende qui a marqué les livres d’histoires en collectionnant les titres avec le Bayern Munich, le Real Madrid et la sélection allemande. Et alors qu’il pourrait quitter les Merengues en terminant par une nouvelle Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 1er juin prochain. Avec la Mannschaft : l’occasion est idoine avec un Euro à domicile à remporter. Pour rappel, il s’agit du seul trophée que le numéro 8 du Real Madrid n’a toujours pas remporté dans sa carrière.

Mais voilà, alors que cette page historique va se tourner, il faut que les dirigeants ibériques s’activent pour essayer de remplacer le natif de Greifswald. Une tâche qui s’annonce compliquée, malgré la présence de joueurs de qualité comme Jude Bellingham, et dont est parfaitement conscient Carlo Ancelotti, le coach madrilène : «je ne pense pas. Plus Bellingham est proche du but, mieux c’est pour nous. Il n’y a aucun joueur avec les caractéristiques de Kroos sur le marché, mais nous devons le remplacer d’une autre manière. Nous avons des joueurs avec beaucoup de qualité et nous devons adapter le jeu de la saison prochaine à ses caractéristiques» .