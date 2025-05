Liverpool est furieux contre Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold a beau avoir fait part de sa décision de quitter Liverpool, et de s’expliquer dans une vidéo, le latéral droit a provoqué la colère de son club formateur. Il ne fait pas de doute qu’il rejoindra le Real Madrid à partir du 1er juillet, libre de tout contrat. Mais les Merengues aimeraient l’avoir avec eux dès la fin de saison en Angleterre afin de l’emmener à la Coupe du Monde des Clubs. Celle-ci a lieu du 15 juin au 13 juillet or pour des questions d’inscriptions, il ne sera pas possible pour un joueur de rejoindre son nouveau club en plein milieu de la compétition.

Une solution a d’ores et déjà été trouvée. La Casa Blanca propose de régler 2 M€ au club anglais pour qu’il le libère avant cette nouvelle compétition organisée par la FIFA. Tout le monde y trouverait son compte sauf que les Reds n’ont pas vraiment l’intention de faciliter ce dossier, d’après la Cadena COPE. Fâchés de le perdre "gratuitement", ils envisagent de ne pas accepter cette formule, quitte à dire non à une somme d’argent, qui ne changera pas grand-chose à l’échelle des finances du club. C’est une manière pour la direction anglaise de se venger.