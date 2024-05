Ligue 1 : Raphaël Varane ouvre la porte à un retour

Samedi soir, Raphaël Varane a fait ses adieux à Manchester United en beauté, après une Coupe d’Angleterre remportée contre Manchester City (2-1). Libre de tout contrat dès cet été, Raphaël Varane pourra s’engager où il le souhaite dans les prochaines semaines. Nous vous révélions d’ailleurs récemment que le RC Lens étudiait la faisabilité d’un retour du joueur dans le Nord. Mais après la victoire des Red Devils, le défenseur central de 31 ans n’a pas écarté l’idée de revenir en Ligue 1, lui qui souhaitait terminer sa carrière «soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens».

«Je ne sais pas encore, je vais prendre le temps de la réflexion, a-t-il expliqué, à propos de son avenir. J'étais focalisé sur le fait de revenir à temps pour la finale. Maintenant, je vais prendre du temps pour me ressourcer et penser à mon avenir. Un retour en France ? Tout est possible. Je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour y réfléchir». Le RC Lens est prévenu.