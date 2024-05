Le PSG se prépare à un départ inattendu

L’été va être mouvementé au poste de gardien du côté du PSG. Si Gigio Donnarumma ne va pas bouger et sera logiquement toujours le portier numéro 1 dans la hiérarchie la saison prochaine, ça va bouger derrière lui. Keylor Navas va ainsi faire ses valises, son contrat arrivant à expiration. Alexandre Letellier et Sergio Rico eux sont dans le flou, leur contrat terminant également à la fin du mois de juin. Et même s’ils venaient à rester, leur rôle serait anecdotique.

Mais surtout, comme révélé en exclusivité par nos soins dimanche, le club de la capitale va enrôler Matvey Safonov, gardien russe de 25 ans évoluant à Krasnodar. Un transfert qui va tout de même coûter 20 millions d’euros aux Parisiens. Très cher pour un troisième gardien a priori. Sauf que, visiblement, il ne vient pas pour être troisième dans la hiérarchie…

Des discussions ont déjà eu lieu

Comme l’explique L’Equipe, Arnau Tenas devrait faire ses valises. Auteur de bonnes prestations lorsqu’il a joué - en décembre lors de l’absence de Donnarumma notamment - il souhaite partir en prêt pour obtenir du temps de jeu. L’Espagnol de 22 ans a déjà demandé à la direction de lui trouver un point de chute temporaire, dans le championnat espagnol si possible. Ancien portier des Espoirs, il conserve une belle cote dans son pays et ne devrait pas avoir de mal à trouver des clubs intéressés par ses services.

Son départ à venir justifierait donc un peu plus l’investissement conséquent sur Safonov, qui serait donc la doublure de Donnarumma et non le troisième gardien derrière l’Italien et l’Espagnol. Quoi qu’il en soit, le PSG a l’intention de vite régler ces dossiers pour se pencher sur d’autres chantiers majeurs, comme le remplaçant de Kylian Mbappé.