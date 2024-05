Mason Greenwood délivre un dernier message à Getafe

Accueilli par Getafe et la Liga cette saison après ses affaires en Angleterre (tentative de viol, agression sexuelle et violence physique), Mason Greenwood a retrouvé du temps de jeu. L’Anglais de 22 ans, appartenant à Manchester United, a fourni une saison très intéressante. Sur le plan statistique, Mason Greenwood a marqué 8 buts et réalisé 6 passes décisives. Après le dernier match de la saison avec Getafe, l’heure était aux adieux. Malgré les "Mason quédate (Mason reste)" émanant des travées du Coliseum, l’ailier sait qu’il ne retrouvera plus ses supporters.

La suite après cette publicité

« Incroyablement reconnaissant envers la famille Getafe et les fans pour cette saison incroyable. Merci de m’avoir fait me sentir accueilli et l’un des vôtres. J’ai apprécié chaque seconde, aux côtés de mes coéquipiers et du club. Une fin douce-amère (défaite 1-2 contre Majorque), mais ce fut un plaisir de jouer pour vous, je vous souhaite tout le meilleur », a-t-il communiqué aux Azulones sur son compte Instagram. Son futur est toujours flou. Aux dernières informations, Manchester United souhaite le vendre. L’Anglais aura certainement de nombreuses propositions cet été.