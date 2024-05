Real Madrid : Bellingham et Zidane ont recommandé un joueur

Cet été, le Real Madrid ne devrait pas se montrer très actif sur le marché des transferts. Le néo-champion d’Espagne va récupérer le jeune attaquant Endrick, et négocie pour conclure les transferts de Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Si une quatrième recrue n’est pas exclue, le joueur devra être bien identifié par la direction. En l’occurrence, Defensa Central indique que Jude Bellingham et Zinedine Zidane ont recommandé un joueur pour le mercato estival.

En effet, les deux hommes estiment que Jadon Sancho peut faire carrière en endossant le maillot des Merengues. Actuellement prêté au Borussia Dortmund par Manchester United, l’ailier de 24 ans ne souhaite pas revenir en Angleterre et son avenir est incertain, même si les Marsupiaux souhaitent le conserver. Mais il faudra convaincre Florentino Perez, qui ne semble pas ouvert au transfert selon le média espagnol, d’autant plus que deux attaquants (Endrick et Mbappé) sont déjà attendus pour renforcer l’effectif. Zidane voulait le recruter lorsqu’il était en poste, mais Perez avait déjà mis son veto, et quand Bellingham a évoqué le nom de son ancien coéquipier, il a reçu la même réponse.