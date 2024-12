OM, CdF : les grandes ambitions de Merlin et Kondogbia

Quentin Merlin et Geoffrey Kondogbia veulent s’offrir la Coupe de France. Après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (0-4), en 32es de finale de la compétition, les Olympiens veulent se mettre à rêver d’un parcours victorieux. «Notre objectif est de gagner le maximum de matches, il fallait faire tout notre possible pour continuer cette série plus que satisfaisante. On essaie de mettre en place quelque chose d’ambitieux et on veut aller le plus loin possible», a lancé Geoffrey Kondogbia après la rencontre.

Pour tenter d’aller au bout, l’OM compte dans ses rangs un joueur qui a déjà gagné la Coupe de France et qui entend bien réitérer l’exploit : Quentin Merlin. «On a pour but de remporter la coupe de France. Quand on dispute une compétition, c’est pour aller au bout. C’est une émotion qui est magique à vivre. Je l’ai vécu avec Nantes, je l’ai remportée et je l’ai perdue… Ce sont des moments qui restent gravés et encore plus ici à Marseille où elle n’a pas été remportée depuis 1989. Notre objectif, c’est d’aller au bout», a assuré l’ancien Canari. Prochaine étape pour l’OM, le LOSC dès les 16es de finale au stade Vélodrome en janvier.