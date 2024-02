Le PSG pleure la disparition d’Artur Jorge

Les supporters du PSG sont en deuil ce matin. Un peu plus tôt dans la journée, ils ont pris le décès d’Artur Jorge, ancien entraîneur du club (1991-1994 puis 1998/1999), qui avait remporté la Coupe de France 1993, puis le championnat l’année suivante. Le Portugais s’en est allé à l’âge de 78 ans, laissant derrière une partie de l’histoire des Rouge et Bleu. Depuis, le PSG a pris une autre dimension mais n’oublie son autre période dorée des années 90, ni les hommes qui l’ont aidé à se surélever. Il vient de publier un communiqué dans lequel il rend hommage à son ancien coach.

«Artur Jorge, l’homme à la célèbre moustache, avait remporté le titre de champion de France avec les Rouge et Bleu en 1994. (…) En 1991, le Paris Saint-Germain engage ce personnage érudit et francophone, avec pour objectif de remporter un second titre de champion de France. En trois ans, l’objectif est atteint : Paris gagne une Coupe de France (1993), éblouit l’Europe face au Real Madrid (4-1, le 18/03/1993), avant le sacre de champion de France (1994). (…) Il n’a pas oublié le Paris Saint-Germain et au mois d’octobre 1998, revient à Paris après le limogeage d’Alain Giresse. Cinq mois après son arrivée et après le départ de Charles Bietry, il se voit contraint de quitter le club sur un échec. (..) Le Paris Saint-Germain présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches», écrit le club de la capitale.