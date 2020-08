Le Barça a dit non à Alphonso Davies pour 5 M€

Le Bayern Munich se frotte les mains d'avoir misé, à l'hiver 2019, près de 10 M€ sur Alphonso Davies. La starlette canadienne, reconvertie depuis latéral gauche, fait le bonheur de l'écurie bavaroise. Un bonheur que doit quelque peu jalouser le FC Barcelone.

Selon les informations de Mundo Deportivo, avant qu'il ne signe en Allemagne, le gaucher supersonique, qui n'avait alors que 16 ans et évoluait au Vancouver Whitecaps, avait été proposé au Barça pour deux fois moins, 5 M€ à peine. Et malgré les recommandations de son scout Pep Boada, le club blaugrana avait préféré dire non. Aujourd'hui, d'après Sport-Bild, Davies est «le 100 M€ baby du Bayern»...