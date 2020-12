L'émouvant hommage de Steven Gerrard à Gérard Houllier

Gérard Houllier a lancé beaucoup de carrières. Parmi elles, celle de Steven Gerrard, l'emblématique joueur du club de la Mersey qui n'est plus à présenter, en 1998. Forcément, le milieu de terrain anglais a été très touché par le décès du coach qui lui avait donné sa chance en équipe première des Reds.

« J'essaie toujours de tirer le meilleur de tous les entraîneurs et managers avec lesquels j'ai travaillé. Mais il est impossible pour moi de copier le charisme, le soin et l'amour que Gérard portait aux autres. Ce n'est pas un gars qui se concentrait uniquement sur le football et ce que vous pouviez lui donner en termes de relation joueur-manager. C'était quelqu'un qui, à mon âge, voulait me transformer en tant qu'être humain en un professionnel d'élite, quelqu'un qui voulait que je sois une meilleure personne, qui voulait que je comprenne vraiment la tactique et le jeu d'une manière différente et que je devienne un joueur encore meilleur pour construire autour de mon talent. Je n'oublierai jamais cela. J'ai donc énormément de raisons de remercier cet homme et je trouve la nouvelle vraiment difficile à avaler. C'est un coup dur. Je suis arrivé hier matin très content après notre résultat du week-end », a expliqué l'entraîneur des Rangers aux médias anglais.