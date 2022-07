L'ESTAC vise la pépite suédoise Armin Gigović

L'ESTAC continue d'être actif sur le marché des transferts. Le club aubois s'est déjà offert les services de trois jeunes joueurs : l'attaquant formé au PSG Wilson Odobert, le latéral danois Andreas Bruus en provenance de Brondby et le défenseur central équatorien Jackson Porozo. Ajoutons à cela l'ailier brésilien Savio (Atlético Mineiro), prêté dans la foulée au PSV Eindhoven. Et Troyes n'a pas fini de se renforcer pour assurer son maintien dans l'élite le plus vite possible cette saison.

En effet, selon nos informations, la direction sportive troyenne s'intéresse au milieu de terrain suédois Armin Gigović, sous contrat avec le FK Rostov, pensionnaire de Premier League russe. Prêté au Helsingborgs IF la saison passée, il a déjà disputé 12 rencontres (dont 10 en tant que titulaire) dans le championnat local pour une réalisation. International Espoirs (9 sélections, 1 but), le joueur polyvalent de 20 ans viendrait alors renforcer l'entrejeu de l'ESTAC d'un Bruno Irles sur le départ.