La plainte de Benzema contre Darmanin classée sans suite

À la mi-janvier, on apprenait que Karim Benzema avait bel et bien porté plainte contre l’actuel ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pour rappel, ce dernier avait déclaré en octobre dernier : « Monsieur Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans. » Ce jeudi, le ministère public a toutefois annoncé que cette plainte a été classée sans suite.

La suite après cette publicité

«Pour fonder sa décision, la commission des requêtes retient que la plainte de M. Benzema est relative à des propos qui ne lui imputent aucun fait qui soit de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. En application de l’article 14 de la loi organique n° 93-'|252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, cette décision de la commission des requêtes, composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, deux conseillers d’État et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, n’est susceptible d’aucun recours», indique le communiqué du procureur général relayé par RMC Sport.