PSG : la date du retour à l’entraînement programmée ?

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain tentera de défendre sa suprématie nationale lors de l’exercice 2023-2024. Si les Parisiens débuteront leur saison contre le FC Lorient, le week-end du 12/13 août prochain, RMC Sport en dit plus sur la date de reprise de l’entraînement des coéquipiers de Kylian Mbappé.

Selon le média français, les joueurs parisiens auraient d’ores et déjà reçu l’information d’une reprise de l’entraînement le lundi 10 juillet. Reste désormais à savoir si certains cadres décideront de reprendre plus tôt, à l’instar des blessés Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, déjà présents à Poissy ce mercredi. A noter que Luis Enrique, de passage à Paris cette semaine, a été aperçu à Poissy dans les murs du nouveau centre d’entraînement du PSG.

