Serie A : l'Atalanta explose Brescia

L'Atalanta est l'équipe à la mode en Italie, et même en Europe cette saison. Le futur rival du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions réalise une saison pleine. Ce soir, les troupes de Gian Piero Gasperini avaient même l'opportunité de s'emparer provisoirement de la deuxième place suite à la défaite de la Lazio contre Sassuolo (2-1). En face, une équipe de Brescia lanterne rouge du championnat et pratiquement assurée de jouer en Serie B la saison prochaine. Le coach du club de Bergame procédait ainsi à de nombreuses rotations, avec sept changements dans le onze par rapport au match face à la Juventus du week-end dernier.

Et comme souvent, ça commençait très fort. Dès la deuxième minute, Malinovsky trouvait Pasalic à l'entrée de la surface. L'ancien joueur de l'AS Monaco avançait légèrement puis fusillait le portier rival (1-0). Une sacrée entrée en matière, même si les Bleu et Blanc allaient réagir, et Torregrossa égalisait vite, remportant un mano a mano avec Sportiello (1-1, 8e). Les prémices d'un duel équilibré ? Clairement pas, puisque derrière, les locaux allaient dérouler. En l'espace de cinq minutes, ils allaient faire trembler les filets à trois reprises...

Le triplé pour Mario Pasalic

De Roon, d'un joli extérieur du droit, propulsait un service en retrait de Gosens au fond des cages (2-1, 25e). Une finition de vrai buteur pour le milieu de terrain néerlandais. Malinovsky lui faisait le break d'une frappe sèche et puissante de l'extérieur de la surface de réparation (3-1, 28e). Duvan Zapata était lui à la retombée d'un centre de Gosens, qu'il expédiait dans les buts de la tête, juste devant le portier rival (4-1, 30e). Le plus dur était fait, et l'Atalanta continuait de dérouler.

Au retour des vestiaires, Mario Pasalic signait un doublé, puis un triplé. Il convertissait parfaitement un caviar de Malinovsky (5-1, 55e), puis plaçait un plat du pied parfait depuis l'entrée de la surface (6-1, 59e). La Dea, avec une équipe majoritairement composée de remplaçants, se promenait face à un rival impuissant. La fin de match, notamment à cause des nombreuses rotations, était cependant un peu moins intéressante. Spalek a tout de même réduit l'écart (6-2, 83e), et l'Atalanta passe deuxième de cette passionnante saison de Serie A. Nul doute que Thomas Tuchel et ses troupes ont suivi la rencontre avec attention...

