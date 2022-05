Karim Benzema et Mohamed Salah font sauter la banque

Ce samedi 28 mai au Stade de France de Saint-Denis, le Real Madrid et Liverpool s'affrontent pour la troisième fois de leur histoire en finale de la Ligue des champions. Si les Reds s'étaient imposés au début des années 80 par la plus petite des marges, les Merengues avaient su prendre leur revanche il y a quatre ans sur la pelouse du stade olympique de Kiev. L'occasion pour les hommes de Jürgen Klopp, vice-champions d'Angleterre mais vainqueurs des deux coupes domestiques, de se venger de la Maison blanche et ainsi soulever sa deuxième C1 depuis son arrivée, la 7e du club de la Mersey (qui serait à égalité avec l'AC Milan). En cas de succès, le club Merengue, champion d'Espagne cette saison, pourrait bien accueillir la 14e Coupe aux grandes oreilles dans sa vaste salle des trophées, confirmant un peu plus son statut d'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition.

Face aux coéquipiers de Mohamed Salah et Sadio Mané, on retrouve un Real Madrid qui semble touché par la grâce. Si le jeu proposé n'est pas le plus spectaculaire, la Maison Blanche a su se défaire des situations les plus compliquées. Bousculés par le PSG, Chelsea puis Manchester City en demies, les Merengues ont toujours réussi à renverser la vapeur dans les grandes échéances européennes cette saison, ce qui leur permettra de fouler le rectangle vert du Stade de France. Quand on connaît l'expérience des grands rendez-vous, la force stratosphérique de Karim Benzema en C1, l'avantage devrait être en faveur des joueurs de Carlo Ancelotti, qui pourrait la soulever pour la quatrième fois en tant qu'entraîneur (après 2003, 2007 et 2014), la 6e si on compte sa carrière de joueur (1989, 1990).

Dans cette confrontation entre Reds et Merengues, il y aura un match dans le match entre deux des meilleures attaques d'Europe. Mais dans ce duel entre deux fronts offensifs de feu, l'ailier gauche égyptien et le numéro 9 français devraient se livrer une lutte acharnée pour leur deuxième rendez-vous en finale, et pourquoi pas faire pencher la balance en leur faveur pour le Ballon d'or. Buteur en 2018 malgré la défaite, le Pharaon, avec 7 buts sur ses 10 derniers matches devra rugir de nouveau face aux Madrilènes pour offrir la 7e C1 aux siens. Néanmoins, il faudra se défaite d'un Real porté par un Benzema en état de grâce, déjà quadruple vainqueur de la C1, intouchable en Europe, déjà meilleur buteur de la Liga et qui devrait remporter cette distinction en LdC. De quoi nous réserver un duel sans merci à Saint-Denis...

Si on devait énumérer tous les dangers offensifs côté Reds, il faut également faire attention à la charnière centrale. Car oui, Salah et co ont réussi à faire trembler les filets adverses à plusieurs reprises, mais il ne faut pas oublier la présence d'un homme dans la surface de réparation à chaque coup de pied arrêté : Ibrahima Konaté. Le Français, qui a d'abord eu du mal à s'imposer avant de devenir titulaire aux côtés de Virgil van Dijk devant Joe Gomez et Joel Matip, s'est montré décisif à plusieurs reprises sur corner, que ce soit face à Benfica (aller et retour) ou encore face à Manchester City en demi-finale de la FA Cup, tous de la tête. Dans un match à enjeu comme une finale de C1, sa présence sur les nombreux services potentiels de ses coéquipiers latéraux en défense, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, devrait faire trembler l'arrière-garde madrilène...

