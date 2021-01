Maillots de clubs et Pelé : le football débarque sur Fortnite !

Après la NFL, c'est au tour du football de faire son entrée sur Fortnite ! En plus de découvrir une nouvelle île et un nouveau mode de jeu, les joueurs pourront désormais porter des maillots de football en guise de tenue et célébrer leurs victoires royales avec la célébration mythique de Pelé dès le samedi 23 janvier.

La suite après cette publicité

Fortnite donne le « Coup d'envoi » avec l'arrivée de 23 maillots de football !

Avec l'arrivée de cette nouvelle île dédiée au football dans le mode créatif et de 10 nouvelles tenues « Coup d'envoi », 23 clubs vont voir leurs maillots - compatibles aux nouvelles tenues - arriver sur le jeu d'Epic Games. Parmi eux, la Juventus, Manchester City, l'AC Milan, l'Inter, Schalke 04 ou encore le FC Séville mais aucune trace du Paris Saint-Germain - malgré l'investissement du club dans l'e-sport - ou d'un autre club de Ligue 1 Uber Eats, qui est donc le seul championnat du top 5 européen à ne pas être représenté. Globalement, Epic Games tente de satisfaire le plus de joueurs possibles en obtenant des licences avec des clubs de différents championnats issus du monde entier, à l'image de la J1 League ( première division Japonaise ), de la MLS ou encore du championnat Brésilien.

Le Roi Pelé célèbre ses victoires royales !

Si le Brésil est à l'honneur avec la présence de Santos, il l'est aussi avec la plus grande légende du club et de la Seleção : Pelé. « Fêtez votre victoire royale de la même manière que Pelé a fêté les 1282 buts de son incroyable carrière ! », annonce Epic Games dans son communiqué de presse. Le Roi Pelé aura son émote « Celebration de Pelé », à utiliser pour célébrer sa victoire royale en sautant le poing en l'air comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire !

Fortnite signe une collaboration surprenante avec le monde du football, en espérant pour les adeptes du jeu d'Epic Games que ce soit la première d'une longue série et qu'ils puissent un jour porter les maillots du Real Madrid, du Bayern Munich, du Barça, du Paris Saint-Germain ou encore de l'OM !